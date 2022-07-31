Россия заявила генсеку ООН об ответственности Украины за удар по Еленовке

Российские дипломаты передали генеральному секретарю Организации Объединённых Наций Антониу Гетерришу информацию об ответственности властей Украины за ракетный удар по СИЗО в Еленовке. Об этом рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Сегодня мы сообщили генсеку ООН А. Гутерришу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке. Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию", — написал Полянский в своём телеграм-канале.

Он добавил, что, в частности, такую попытку предпринял украинский постпред на заседании Совбеза 29 июля. Россия же призвала ООН "безотлагательно дать объективную оценку произошедшему".