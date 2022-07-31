В Приамурье в ДТП с участием минивэна и КамАЗа погибло пять человек

В ДТП с участием минивэна и КамАЗа в Амурской области погибло пять человек. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД медиа".

"30 июля около 21:05 на 38-м километре автодороги "Подъезд к городу Благовещенску" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло пять человек", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, минивэн столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. В результате автоаварии погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров. Двое 1993 и 1995 года рождения, а личности остальных пока устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц.