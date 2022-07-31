В Приамурье в ДТП с участием минивэна и КамАЗа погибло пять человек
Последствия аварии в Амурской области. Фото © МВД медиа
В ДТП с участием минивэна и КамАЗа в Амурской области погибло пять человек. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД медиа".
"30 июля около 21:05 на 38-м километре автодороги "Подъезд к городу Благовещенску" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло пять человек", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, минивэн столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. В результате автоаварии погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров. Двое 1993 и 1995 года рождения, а личности остальных пока устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц.
Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и КамАЗом на Ставрополье. По предварительным данным, водитель микроавтобуса "Форд-Транзит" не уступил дорогу на перекрёстке грузовику КамАЗ с прицепом, из-за чего машины столкнулись.