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31 июля, 02:13

В Приамурье в ДТП с участием минивэна и КамАЗа погибло пять человек

<p>Последствия аварии в Амурской области. Фото © <a href="https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/po-faktu-dtp-s-pyatyu-pogibshimi-v-amurskoy-oblasti-sotrudnikami-politsii-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД медиа</a></p>

Последствия аварии в Амурской области. Фото © МВД медиа

В ДТП с участием минивэна и КамАЗа в Амурской области погибло пять человек. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте "МВД медиа".

"30 июля около 21:05 на 38-м километре автодороги "Подъезд к городу Благовещенску" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло пять человек", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, минивэн столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. В результате автоаварии погиб водитель микроавтобуса 2003 года рождения и четверо его пассажиров. Двое 1993 и 1995 года рождения, а личности остальных пока устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц.

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Арина Родионова

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