В НАСА раскритиковали Китай за сокрытие данных о запускаемых ракетах

Глава НАСА Билл Нельсон раскритиковал Китай за отказ предоставить другим странам данные о траекториях полётов запускаемых им ракет-носителей.

"Китай не предоставил данные о траектории полёта ракеты-носителя Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которая вернулась обратно на Землю. Это необходимо делать, чтобы ответственно использовать космос и защищать жизнь людей на Земле", — написал Нельсон в "Твиттере".

Он не исключил, что однажды обломки ракет могут привести к гибели людей и разрушению зданий.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5В" с лабораторным модулем "Вэньтянь" для китайской орбитальной станции "Тяньгун" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 24 июля. Через 495 секунд модуль успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту.