Ракетный эсминец США Forrest Sherman зашёл в Турцию

Американский ракетный эсминец USS Forrest Sherman зашёл на турецкую военно-морскую базу Аксаз, расположенную на юго-западе страны. Об этом сообщает 6-й оперативный флот ВМС США.

Этот эсминец, оснащённый крылатыми ракетами Tomahawk, является флагманом 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), действующей в Средиземном море. В неё также входят фрегаты ВМС Италии, Греции и Турции.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry S. Truman находится к западу от Балкан в районе Адриатики. С корабля, как сообщает альянс, на текущей неделе палубные самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18 провели учебные полёты в воздушном пространстве Румынии. В этих учениях также задействовали румынские истребители F-16 ВВС, истребители Rafale, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции и немецкие истребители Tornado, которые поднимались со своих баз.

Согласно сценарию учения, эти силы противостояли бельгийским истребителям F-16, испанским F-18, а также французским системам ПВО. НАТО сообщает, что целью учений была отработка задач по уничтожению систем потенциального противника.