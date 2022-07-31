Жили как в тюрьме: Бразилец 17 лет не выпускал жену с детьми из дома

В Бразилии житель штата Рио-де-Жанейро 17 лет держал в заточении жену и двоих детей. Их спасла полиция после анонимного сообщения о таком домашнем рабстве. Многие бразильские СМИ уже показали, в каких условиях жила семья.

Тиран, 17 лет державший жену и детей в заточении. Фото © Globo

Судя по кадрам, которые публикуют СМИ, "арестантов" глава семейства держал как в тюрьме — в очень суровых условиях. Пол в доме бетонный, вместо мебели куча тряпок. Когда пришли полицейские, увидели, что руки и ноги у женщины и двух молодых людей связаны.

Кадры, где показаны условия жизни пленников © Youtube / RICtv

Мужчина их постоянно бил, связывал, почти не давал есть и пить, отмечают полицейские. Его детям 19 и 22 года, однако на вид им на 10 лет меньше: они сильно недоедали. А ещё никогда не ходили в школу, не общались с другими детьми.

Глава семейства держал домочадцев связанными. Кадр из видео © Youtube / RICtvPR

Женщина несколько раз пыталась обратиться за помощью, но у неё не получалось. Сейчас семья находится в больнице.