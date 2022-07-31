В Китае раскрыли, куда упала их 33-тонная ракета
Ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" упала в море Сулу в районе Филиппин
Осколки ступени китайской ракеты-носителя CZ-5B упали в районе Филиппин — в акватории моря Сулу. Об этом сообщает Корпорация аэрокосмической науки и техники КНР.
Как уточняется на странице корпорации в WeChat, ступень ракеты сгорела в атмосфере примерно в 00:55 по пекинскому времени (19:55 30 июля мск). Осколки в Сулу упали, если точнее, с координатами 119 градусов восточной долготы и 9,1 градуса северной широты.
Как сообщал Лайф, благодаря этой ракете Китай добавил к своей космической станции ещё один модуль. Аппарат будут использовать прежде всего как лабораторию для биологических исследований.
Youtube / TheLaunchPad