На Сахалине в лесу пропали грибники

Пять человек в Сахалинской области ушли в лес за грибами в районе села Синегорск и не вернулись в назначенное время. Среди них двое подростков в возрасте 14 и 16 лет. Экстренные службы и полиция начали поиски.

"30.07.2022 убыли для сбора дикоросов. К месту предполагаемого поиска убыли спасатели ПСП Южно-Сахалинска и полиция", — сообщили Sakh.online в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Местные жители рассказывают, что группа ушла в девять утра. После того как все они перестали выходить на связь, а после не вернулись домой, соседи и родственники начали самостоятельные поиски.

"Мальчишку знаю, они живут напротив, на одной лестничной площадке. Меня жена разбудила в три часа ночи, попросила съездить в сторону леса, куда они, предполагаемо, зашли. Я сначала сказал, что нет смысла: в темноте невозможно кого-то найти. Но всё-таки мы поехали туда, насколько мог — заехал, нажимал на сигнал, чтобы они на него вышли. Всё это бессмысленно было. Мы собрались и поехали домой", — рассказал сосед одного из пропавших, Дмитрий.

К операции сегодня, 31 июля, присоединился поисково-спасательный отряд "Сова", сообщает портал.