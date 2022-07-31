В ПФР напомнили, кому в августе ждать прибавки к пенсии

Перерасчёт пенсии в августе будет произведён тем, кто работал в 2021 году и за кого работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. Прибавка носит индивидуальный характер и напрямую зависит от уровня заработной платы за указанный период, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

"То есть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем, и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наёмных работников, так и самозанятых: адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы за себя", — пояснили агентству "Прайм" в ПФР.

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате перерасчёта ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК).