Госдума осенью рассмотрит законопроект о выплате 13-й пенсии

В Госдуму осенью поступит законопроект о выплате 13-й пенсии, об этом сообщили в партии "Справедливая Россия — За правду". Её лидер Сергей Миронов пояснил, что инициатива содержит намерение выплачивать деньги ежегодно к новогодним праздникам.

В беседе с газетой "Известия" политик сказал, что дополнительная страховая пенсия по старости позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории и социальную справедливость в отношении людей, которые "всю свою жизнь работали для развития страны".

Поправки, по мнению Миронова, в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг позволят простимулировать покупательский спрос. Законопроект предусматривает также увеличение вдвое фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, достигшим 70 лет.

В партии подсчитали, что на реализацию этой идеи может понадобиться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.