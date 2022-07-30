Захарова посочувствовала экс-премьеру Болгарии после слов о "длинной руке" Кремля

В Москве сочувствуют озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова "длинной рукой" Кремля, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала интервью болгарского политика британской The Times, в котором тот фактически обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

"Искренне сочувствуем его озабоченности "длинной рукой" Кремля. С точки зрения логики и правды — не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем "основном внешнеполитическом инструменте" на Балканах и "обработке" местных политиков путём организации "выездных туров" в Грецию", — гласит текст релиза на сайте российского МИДа.

Захарова указала, что спекуляция российской угрозой во внутриполитических и иных корыстных целях является "верным признаком политической агонии". Дипломат обратилась к болгарскому народу с призывом действовать, исходя из национальных интересов, а не из стремления выслужиться перед заокеанскими "партнёрами".