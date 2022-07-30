Названа проблема, которая отвадит Европу от сочувствия украинцам

Европейцы могут отказаться поддерживать Украину, если Еврокомиссия реализует план по снижению потребления газа на 15%. Таким прогнозом в эфире Times Radio поделился британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.

Он пояснил, что Европа при таких обстоятельствах засомневается в эффективности западных антироссийских санкций. По мысли генерала, эта мера окажет прямое воздействие на избирателей и людей, которые следят за последствиями действий Москвы и западных санкций против РФ.