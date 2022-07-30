Названа проблема, которая отвадит Европу от сочувствия украинцам
Генерал Мэйолл: Сокращённое потребление газа вынудит Европу отказаться от поддержки Украины
Европейцы могут отказаться поддерживать Украину, если Еврокомиссия реализует план по снижению потребления газа на 15%. Таким прогнозом в эфире Times Radio поделился британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
Он пояснил, что Европа при таких обстоятельствах засомневается в эффективности западных антироссийских санкций. По мысли генерала, эта мера окажет прямое воздействие на избирателей и людей, которые следят за последствиями действий Москвы и западных санкций против РФ.
"И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всём этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна", — сказал Мэйолл.
Ранее французская Le Monde написала, что седьмой пакет санкций Евросоюза показывает: блок исчерпал возможности по введению ограничений против России. Об этом изданию заявил неназванный дипломат. Газета пишет, что серьёзных ограничений в новом санкционном пакете нет, он лишь приводит политику объединения в соответствие с позицией союзников.
ТАСС / Грабар Виталий