Путин вызвал удивление чиновницы Госдепа
Заместитель госсекретаря США удивилась способности Путина не пользоваться шпаргалками
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман удивилась умению президента России Владимира Путина говорить без шпаргалки. Об этом она рассказала в беседе с журналом Economist, отдав при этом должное эрудиции российского лидера.
Возможность длительное время пообщаться с Путиным у Шерман выдалась в 2015 году, это было в Сочи. Она сопровождала тогдашнего госсекретаря Джона Керри, и общение с президентом РФ продолжалось примерно четыре часа.
"Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе", — рассказала Шерман.
Замгоссекретаря также обратила внимание на способность Путина "всегда стоять на своём". Американская чиновница сделала вывод, что у президента России "есть видение того, куда двигаться дальше".
Путин, по словам Шерман, "не намерен сходить с намеченного пути". Ко всему миру она обратилась с призывом осознать, насколько глава российского государства "амбициозен".
А ранее сам Владимир Путин, комментируя нападки на своего американского коллегу Джо Байдена за подглядывание в бумажки, заметил, что все главы государств на публичных мероприятиях и рабочих встречах так или иначе пользуются шпаргалками. Об этом президент рассказал, общаясь с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.
ТАСС / Михаил Климентьев