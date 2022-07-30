Путин вызвал удивление чиновницы Госдепа

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман удивилась умению президента России Владимира Путина говорить без шпаргалки. Об этом она рассказала в беседе с журналом Economist, отдав при этом должное эрудиции российского лидера.

Возможность длительное время пообщаться с Путиным у Шерман выдалась в 2015 году, это было в Сочи. Она сопровождала тогдашнего госсекретаря Джона Керри, и общение с президентом РФ продолжалось примерно четыре часа.

"Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе", — рассказала Шерман.

Замгоссекретаря также обратила внимание на способность Путина "всегда стоять на своём". Американская чиновница сделала вывод, что у президента России "есть видение того, куда двигаться дальше".

Путин, по словам Шерман, "не намерен сходить с намеченного пути". Ко всему миру она обратилась с призывом осознать, насколько глава российского государства "амбициозен".