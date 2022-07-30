Агентство S&P понизило cуверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня CC

Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня СС. Прежде он находился на ССС+. На сайте агентства сообщается, что прогноз по долгосрочному рейтингу негативный. S&P присуждает рейтинг СС, когда дефолт ещё не наступил, но он практически гарантированно произойдёт.

Вместе с тем краткосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте оказался на уровне C, в национальной валюте — на уровне B-/B. Украинский госдолг Украины в гривнах, по мнению аналитиков S&P, менее уязвим для неплатежей.

Негативный прогноз, о котором идёт речь, содержит высокие риски для платежей по обслуживанию коммерческого долга страны. Сообщение агентства поясняет, что здесь учитываются планы Киева по реструктуризации долга, связанные с экономическим, платёжным балансом и фискальным давлением из-за конфликта с Россией.

В S&P полагают, что власти Украины "практически наверняка" прекратят выплаты по крайней мере по некоторым внешним долгам.