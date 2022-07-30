В США сообщили, что Москва запросила у Вашингтона второго россиянина для обмена
США неофициально запросили ФРГ о возможности включить в обмен с РФ осуждённого россиянина
Россия направила США запрос о включении ещё одного человека в список на возможный обмен. Речь идёт о человеке, которого в США и Германии называют сотрудником российских спецслужб Вадимом Красиковым, он обвинён в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Эту информацию распространил 29 июля телеканал CNN со ссылкой на источники в немецком правительстве. Он утверждает, что Москва отправила Вашингтону запрос через неофициальный канал, "используемый ФСБ".
Соединённые Штаты расценили этот запрос как проблематичный, и тому есть ряд причин. Так, одна из них заключается в том, что Красиков содержится под стражей в Германии. США со своей стороны запросили у Берлина, готов ли он включить в обмен осуждённого. Этот запрос к Германии собеседник CNN в Вашингтоне охарактеризовал как "проверку статуса" россиянина.
Напомним, администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Виктора Бута на американцев Грайнер и Уилана. CNN и тут оказался в числе инсайдеров, сообщив, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этой информации нет.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd Wüstneck