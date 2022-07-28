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Регион
Опубликовано 28 июля 2022, 12:52

Песков: Пока договорённостей об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон предложил Москве обменять осуждённого в США россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

"Нам известно, что появились такие сообщения и заявления, нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются... Пока, насколько нам известно, договорённостей в этой области нет", — отметил представитель Кремля.

Грайнер не нашла причин жаловаться на условия ареста
Грайнер не нашла причин жаловаться на условия ареста

Напомним, американские СМИ узнали, что администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этой информации нет. Сегодня информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Chumsak Kanoknan / Getty Images

Александра Вишнякова
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