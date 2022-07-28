Песков: Пока договорённостей об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон предложил Москве обменять осуждённого в США россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
"Нам известно, что появились такие сообщения и заявления, нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются... Пока, насколько нам известно, договорённостей в этой области нет", — отметил представитель Кремля.
Напомним, американские СМИ узнали, что администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этой информации нет. Сегодня информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Chumsak Kanoknan / Getty Images