Песков: Пока договорённостей об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон предложил Москве обменять осуждённого в США россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

"Нам известно, что появились такие сообщения и заявления, нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются... Пока, насколько нам известно, договорённостей в этой области нет", — отметил представитель Кремля.