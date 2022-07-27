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27 июля, 04:34

"Просто жду": Грайнер не нашла причин жаловаться на условия ареста

Баскетболистка Бриттни Грайнер не жалуется на условия ареста

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в марте 2022 года в московском аэропорту за попытку провезти наркотики, завила, что не жалуется на условия содержания под стражей в России.

"Нет, жалоб нет. Просто терпеливо жду", — передаёт слова Грайнер портал EOnline.

Она обратилась к своей партнёрше с пожеланием хорошей сдачи экзаменов.

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Как сообщал Лайф, 5 марта американская баскетболистка была задержана при прохождении таможенного контроля в московском аэропорту. Служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещённое в России гашишное масло. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Спортсменке грозит до десяти лет тюрьмы. Грайнер полностью признала свою вину на суде. Обсуждалась возможность обмена спортсменки на россиянина Виктора Бута, который содержится в американской тюрьме.

Обложка ©

АГН "Москва" / Софья Сандурская

Светлана Шумакова
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