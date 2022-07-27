Затянули пояса: Немцев охватило уныние из-за роста инфляции

Граждане Германии настроились на длительный экономический кризис. Большинство ожидают, что их финансовое положение ухудшится в ближайшие пять лет. Такой вывод сделали в Институте изучения общественного мнения Civey по итогам опроса населения.

71% респондентов опасаются, что экономический уровень страны в следующие пять лет продолжит снижаться. Лишь 11% ещё верят, что со временем положение выправится. А ведь ещё прошлой осенью жители Германии оценивали обстановку как преимущественно хорошую, пишет газета Der Spiegel.

Среди опрошенных 36% заявили, что их личное финансовое положение, включая покупательскую способность, ухудшилось из-за резкого подорожания энергоресурсов и продуктов питания. 58% участников опроса оценивают нынешнее экономическое положение страны как самое плохое с момента начала мониторинга в мае 2017 года.