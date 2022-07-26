Сотруднику Посольства США потребовалась скорая во время суда над баскетболисткой Грайнер
Сотруднику Посольства США стало плохо во время заседания по делу баскетболистки Грайнер
Сотруднику Посольства США стало плохо во время заседания суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков.
Сотруднику Посольства США стало плохо во время заседания по делу баскетболистки Грайнер. Видео © Telegram/SHOT
Как сообщает корреспондент Лайфа из зала Химкинского суда, дипломат стал громко дышать, а затем упал. Его вывели в коридор, где мужчина пришёл в себя. Работнику посольства вызвали скорую помощь. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что сотрудник диппредставительства уже в нормальном состоянии сидит на лавочке и пьёт воду.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. Служебная собака таможни подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотических средств. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом. На суде спортсменка полностью признала свою вину.
А ранее Лайф рассказывал, что москвичей предупредили о 30-градусной жаре в ближайшие дни. В связи с этим жителям и гостям столицы рекомендуется соблюдать осторожность, избегать перегрева, пить больше воды, а также носить светлую одежду и головной убор.
Скриншот / SHOT