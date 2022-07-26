Сотруднику Посольства США потребовалась скорая во время суда над баскетболисткой Грайнер

Сотруднику Посольства США стало плохо во время заседания суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков.

Сотруднику Посольства США стало плохо во время заседания по делу баскетболистки Грайнер. Видео © Telegram/SHOT

Как сообщает корреспондент Лайфа из зала Химкинского суда, дипломат стал громко дышать, а затем упал. Его вывели в коридор, где мужчина пришёл в себя. Работнику посольства вызвали скорую помощь. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, что сотрудник диппредставительства уже в нормальном состоянии сидит на лавочке и пьёт воду.

Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. Служебная собака таможни подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотических средств. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом. На суде спортсменка полностью признала свою вину.