Американскую олимпийскую чемпионку по баскетболу арестовали в России за контрабанду наркотиков

При досмотре ручной клади спортсменки нашли вейпы с жидкостью, имевшей специфический запах.

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Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США арестовали в России по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Она была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. Служебная собака таможни подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотических средств.

"При углублённом изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа гражданки США оперативный сотрудник ... обратил внимание на нахождение в багаже вейпов. Досмотр ручной клади подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством "гашишное масло", — заявили в ФТС.