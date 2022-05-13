Осуждённого в США россиянина Виктора Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер
Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Бриттни Грайнер, Виктор Бут
При этом, по словам источника издания, решение об обмене является "одним из возможных, но крайне вероятным".
Россиянина Виктора Бута, которого власти США в 2012 году признали виновным в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в российской столице за перевозку наркотиков. Об этом пишет "Газета.ru".
"Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута", — сообщает издание со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.
Однако другой источник издания подчеркнул, что решение об обмене Бута на Грайнер является "одним из возможных, но крайне вероятным".
Напомним, что Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012 году он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.