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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 04:15
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Осуждённого в США россиянина Виктора Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер

Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Бриттни Грайнер, Виктор Бут

Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia / Бриттни Грайнер, Виктор Бут

При этом, по словам источника издания, решение об обмене является "одним из возможных, но крайне вероятным".

Россиянина Виктора Бута, которого власти США в 2012 году признали виновным в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в российской столице за перевозку наркотиков. Об этом пишет "Газета.ru".

"Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута", сообщает издание со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.

Однако другой источник издания подчеркнул, что решение об обмене Бута на Грайнер является "одним из возможных, но крайне вероятным".

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Напомним, что Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. В 2012 году он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. Бута обвинили в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.

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Юлия Коновалова
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