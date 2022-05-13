Осуждённого в США россиянина Виктора Бута могут обменять на баскетболистку Грайнер

При этом, по словам источника издания, решение об обмене является "одним из возможных, но крайне вероятным".

Россиянина Виктора Бута, которого власти США в 2012 году признали виновным в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в российской столице за перевозку наркотиков. Об этом пишет "Газета.ru".

"Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута", — сообщает издание со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области.

Однако другой источник издания подчеркнул, что решение об обмене Бута на Грайнер является "одним из возможных, но крайне вероятным".