Американская олимпийская чемпионка по баскетболу признала вину в контрабанде наркотиков в России
Вейпы с жидкостью со специфическим запахом обнаружили в ручной клади спортсменки.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
В четверг в Московском областном суде рассматривается жалоба защиты. Адвокаты спортсменки считают арест Грайнер незаконным, поскольку он был произведён спустя определённые законодательством 48 часов с момента задержания.
"С 11 часов 17 февраля, когда она не могла добровольно покинуть здание аэропорта, она просила позвать её адвоката и консула, однако ответом было "нет". Только 16 часов она находилась на таможне", — заявил адвокат Александр Бойков.
Ранее Лайф сообщал, что Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. Служебная собака таможни подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотических средств. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом.
Getty Images / Mike Mattina