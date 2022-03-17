Американская олимпийская чемпионка по баскетболу признала вину в контрабанде наркотиков в России

Вейпы с жидкостью со специфическим запахом обнаружили в ручной клади спортсменки.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

В четверг в Московском областном суде рассматривается жалоба защиты. Адвокаты спортсменки считают арест Грайнер незаконным, поскольку он был произведён спустя определённые законодательством 48 часов с момента задержания.

"С 11 часов 17 февраля, когда она не могла добровольно покинуть здание аэропорта, она просила позвать её адвоката и консула, однако ответом было "нет". Только 16 часов она находилась на таможне", — заявил адвокат Александр Бойков.