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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 00:28
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В Киеве сообщили о готовности Турции помочь в переговорах по эвакуации с "Азовстали"

По словам Ирины Верещук, украинские власти начали новый раунд обсуждений вокруг дорожной карты спецоперации по вызволению бойцов с окружённого предприятия.

Власти Украины хотят на законодательном уровне закрепить процесс эвакуации с территории заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этих планах сообщила вице-премьер Незалежной, занимающаяся вопросами реинтеграции неподконтрольных территорий страны, Ирина Верещук, добавив, что помогать в этом будет Турция.

"Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации [по эвакуации с "Азовстали"]. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними (с МККК. — Прим. Лайфа), а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ, как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали", — приводит слова Верещук пресс-служба министерства в телеграм-канале.

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Кроме того, украинский вице-премьер заметила, что посредником в текущем раунде переговоров выступит Турция. По её словам, операция по эвакуации бойцов с "Азовстали" будет осуществляться в несколько этапов, первый из которых — эвакуация тех, кто в ходе боёв получил наиболее тяжёлые ранения.

Ранее замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар заявил о 600 раненых боевиках в Мариуполе. Киев понимал, что бойцы могут попасть в окружение, и должен был принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок, однако он этого не сделал, заявил Паламар.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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