Люди поведали о бесчинствах, которые творили в городе националисты. Они выгоняли граждан из их квартир, а сами устанавливали в жилищах огневые точки.

Жители Мариуполя рассказали о зверствах ВСУ и "Азова". Видео © Telegram / SHOT

Жители Мариуполя рассказали о тех зверствах, которые творили в городе ВСУ и украинские националисты из полка "Азов". Одна из местных жительниц сообщила телеграм-каналу SHOT, что военнослужащие Незалежной стреляли по мирным гражданам. Кроме того, она поведала, что украинский снайпер застрелил её дядю.

"Именно украинский снайпер застрелил моего дядю, который просто вышел из дома нам за едой. Не понравился. Застрелил. Просто не повезло", — сказала она.

Другой житель Мариуполя заявил, что обстрелы велись со стороны националистов. По его словам, боевики заверяли, что не уйдут из города, "пока его не разнесут". Кроме того, граждане заявляют, что украинские танки стояли рядом с жилыми домами, а боевики буквально выгоняли людей из их квартир.

"Прямо от подъезда танк стрелял. А украинские военные стояли ржали. У нас тут стёкла вылетают от каждого выстрела, а они ржали. Кричали: "Такси подано!" Они у меня вообще пулемёт поставили в квартире. Они прям у меня неделю там сидели, выгнали всех тут. Потом, пришёл когда домой, выгребал там кучу шприцов, сидели пили, кололись", — поведал житель города.