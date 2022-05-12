В Мариуполь начала поступать вода со Старокрымского водохранилища

В мэрии рассказали, что сейчас восстанавливают сети, ведущие к домам, для этого коммунальщики ищут в трубах прорывы и устраняют их.

В Мариуполь начала подаваться вода со Старокрымского водохранилища. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко Донецкому агентству новостей.

"Мы уже начали подавать воду от Старокрымского водохранилища. Сейчас испытываем сети, ведущие к домам, смотрим и выявляем, где есть прорывы", — сказал он.