ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 10:29

В Мариуполь начала поступать вода со Старокрымского водохранилища

В мэрии рассказали, что сейчас восстанавливают сети, ведущие к домам, для этого коммунальщики ищут в трубах прорывы и устраняют их.

В Мариуполь начала подаваться вода со Старокрымского водохранилища. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко Донецкому агентству новостей.

"Мы уже начали подавать воду от Старокрымского водохранилища. Сейчас испытываем сети, ведущие к домам, смотрим и выявляем, где есть прорывы", сказал он.

Пушилин заявил о планах сделать Мариуполь городом-курортом
Пушилин заявил о планах сделать Мариуполь городом-курортом

Ранее Лайф писал, что США в рамках своей военно-биологической программы на Украине превратили Мариуполь в свой региональный центр по работе с возбудителем холеры. После входа в город российских военных там экстренно уничтожали документы.

BannerImage

ТАСС / Пётр Ковалёв

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar