В Мариуполь начала поступать вода со Старокрымского водохранилища
В мэрии рассказали, что сейчас восстанавливают сети, ведущие к домам, для этого коммунальщики ищут в трубах прорывы и устраняют их.
В Мариуполь начала подаваться вода со Старокрымского водохранилища. Об этом сообщил мэр города Константин Иващенко Донецкому агентству новостей.
"Мы уже начали подавать воду от Старокрымского водохранилища. Сейчас испытываем сети, ведущие к домам, смотрим и выявляем, где есть прорывы", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что США в рамках своей военно-биологической программы на Украине превратили Мариуполь в свой региональный центр по работе с возбудителем холеры. После входа в город российских военных там экстренно уничтожали документы.
ТАСС / Пётр Ковалёв