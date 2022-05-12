В Кремле пригрозили решительным ответом за попытку "влезть в спецоперацию на Украине"

Дмитрий Песков напомнил, что Россия сделала всё возможное, чтобы не проводить "Операцию Z", но с нами "не захотели разговаривать".

Россия будет готова дать самый решительный ответ, если кто-то попытается вмешаться в ход проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ту же мысль начиная с 24 февраля неоднократно озвучивал и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

"Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине Вооружённые силы Российской Федерации", — сказал Песков.

Он добавил, что Россия со своей стороны сделала всё возможное, чтобы не проводить операцию на Украине, но с нами "не захотели разговаривать".

"Вы помните, что до начала специальной военной операции президент Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать", — резюмировали в Кремле.