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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 10:20
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В Кремле пригрозили решительным ответом за попытку "влезть в спецоперацию на Украине"

Дмитрий Песков напомнил, что Россия сделала всё возможное, чтобы не проводить "Операцию Z", но с нами "не захотели разговаривать".

Россия будет готова дать самый решительный ответ, если кто-то попытается вмешаться в ход проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ту же мысль начиная с 24 февраля неоднократно озвучивал и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

"Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят на Украине Вооружённые силы Российской Федерации", — сказал Песков.

Он добавил, что Россия со своей стороны сделала всё возможное, чтобы не проводить операцию на Украине, но с нами "не захотели разговаривать".

"Вы помните, что до начала специальной военной операции президент Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать", — резюмировали в Кремле.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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VK / Минобороны России

Александр Юнашев
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