Песков: Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все

В Кремле предупредили, что Россия будет готова дать "самый решительный ответ" той стороне, которая попытается вмешаться в специальную военную операцию на Украине.

Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, и об этом неоднократно заявляли как в Вашингтоне, так и в Москве. Такое заявление в беседе с журналистами в четверг сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Об этом неоднократно делали заявления и в НАТО, и в Вашингтоне. В том числе на высшем уровне такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", — отметил представитель Кремля.

Тем не менее Песков предупредил, что Россия будет готова дать "самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят Вооружённые силы Российской Федерации".