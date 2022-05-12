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Регион
Опубликовано 12 мая 2022, 09:54
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Песков: Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все

В Кремле предупредили, что Россия будет готова дать "самый решительный ответ" той стороне, которая попытается вмешаться в специальную военную операцию на Украине.

Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, и об этом неоднократно заявляли как в Вашингтоне, так и в Москве. Такое заявление в беседе с журналистами в четверг сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Об этом неоднократно делали заявления и в НАТО, и в Вашингтоне. В том числе на высшем уровне такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", — отметил представитель Кремля.

Тем не менее Песков предупредил, что Россия будет готова дать "самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят Вооружённые силы Российской Федерации".

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Ранее в четверг президент и премьер Финляндии поддержали срочное вступление страны в НАТО. В заявлении лидеров говорится, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение нескольких дней. После этого Дмитрий Медведев напомнил о риске ядерной войны в случае конфликта НАТО и России. Политик предупредил о катастрофических последствиях такого развития событий и посоветовал не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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