Песков: Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все
В Кремле предупредили, что Россия будет готова дать "самый решительный ответ" той стороне, которая попытается вмешаться в специальную военную операцию на Украине.
Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, и об этом неоднократно заявляли как в Вашингтоне, так и в Москве. Такое заявление в беседе с журналистами в четверг сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Об этом неоднократно делали заявления и в НАТО, и в Вашингтоне. В том числе на высшем уровне такие заявления делал президент Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", — отметил представитель Кремля.
Тем не менее Песков предупредил, что Россия будет готова дать "самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину и влезть в специальную военную операцию, которую сейчас проводят Вооружённые силы Российской Федерации".
Ранее в четверг президент и премьер Финляндии поддержали срочное вступление страны в НАТО. В заявлении лидеров говорится, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение нескольких дней. После этого Дмитрий Медведев напомнил о риске ядерной войны в случае конфликта НАТО и России. Политик предупредил о катастрофических последствиях такого развития событий и посоветовал не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии.