Где может пройти линия соприкосновения между НАТО и Россией Территории Украины угрожает опасность раздела, но создали её не российские войска, а западные партнёры, которые хотят продолжить взращивать "анти-Россию" при помощи Польши, Румынии и Венгрии. 21648 21648 Войска армий США и Польши проводят совместные тактические учения, Нова-Демба, Польша. 8 апреля 2022 года. Обложка © Getty Images / Jeff J Mitchell

Раздел Украины кажется уже неминуемым. Это понимают в России, и, очевидно, готовятся к этому на Западе. США и их сателлиты в очередной раз будут использовать территорию Незалежной для своих нужд, а украинцам — рассказывать о священной борьбе за целостную и демократическую страну. При этом лидеры западных стран говорят, что не хотят прямого боестолкновения с Россией, однако делают всё, чтобы третья мировая война состоялась.

Бросок на восток

Не стоит недооценивать американское военное влияние в Европе. США создали разветвлённую сеть военных баз, аэродромов, портов и других объектов. Кроме того, инфраструктура союзников по НАТО используется без ограничений. Происходит это в непосредственной близости от российских границ. Например, военные аэропорты в Прибалтике стали местом взлёта для разведывательных аппаратов американцев.

Существуют и другие примеры — уже знаменитый Жешув превратили в хаб для поставок техники, оружия, боеприпасов и другой негуманитарной помощи на Украину. Сейчас польский аэропорт окружён зенитными ракетными комплексами Patriot. Учитывая то, что эта система ПВО может обнаружить цель на расстоянии до 180 километров, можно говорить о том, что часть воздушного пространства Украины уже отошла западным странам.

Итальянский военно-транспортный самолёт и пусковая установка противоракетной обороны MIM-104 Patriot армии США. Жешув, Польша. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Спецгенерал по России

Воздух взять мало — нужны сухопутные части. 3 мая на должность командующего Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе был назначен генерал Кристофер Джерард Каволи. Каволи — офицер с боевым опытом, посвятивший часть жизни изучению России. В Йельском университете он получил степень магистра по специальности "Российские и восточноевропейские исследования". Кроме того, он владеет русским языком.

Генерал Кристофер Джерард Каволи. Фото © Wikipedia / 7th Army Joint Multinational Training Command

За неделю до начала специальной операции заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов в интервью "Российской газете" сообщил, что США создали в Европе группировку из 60 тысяч военнослужащих, 200 танков и почти 150 самолётов. Уже через месяц из данных Пентагона следовало, что численность личного состава увеличена до 100 тысяч человек.

И 100 тысяч, возможно, не предел. Вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил немецкой прессе, что количество американских военнослужащих должно быть увеличено. Как минимум 50 тысяч человек он хотел бы видеть в Польше и Прибалтике.

— В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска, силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе и на белорусском направлении, — сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Руслан Косыгин.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил военных адекватно оценивать обстановку на границе, а также предусмотреть возможный ответ. Пока на белорусско-украинской границе просто развернули силы специальных операций. Кроме того, белорусский лидер считает, что западные страны уже поделили Украину. Ранее он, как и другие политики, говорил, что Польшу интересует Западная Украина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

— Чрезвычайная активность Польши говорит о том, что такие планы существуют. Несмотря на название "миротворческие силы", их задача — взять под контроль западные регионы Украины и высвободить определённое количество вооружённых формирований Украины, которые могут быть переброшены на восточный театр военных действий. Не исключаю, что для этого будут созданы условные правовые основания, на которые может пойти марионеточный режим Киева, — пояснил посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник.

Новая линия соприкосновения

Раздел Украины западными партнёрами вряд ли вызовет противодействие со стороны её руководства. Во-первых, как такового украинского самостоятельного государства не существует, а во-вторых, разделение страны было всегда, но о нём пытались не говорить и сохранять видимость единого государства.

Линия соприкосновения НАТО – Россия. Инфографика © LIFE

— Официальный заход Польши на территорию так называемой Украины — это будет ещё одним подтверждением того, что западная оккупация существовала уже давно. Как будет развиваться ситуация после этого, предсказать трудно, потому что это casus belli к масштабной войне России против НАТО. Но этот повод необязательно будет реализован, так как наша главная задача — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация, — отметил депутат Государственной думы Александр Бородай. Также парламентарий напомнил, что отряды польских наёмников уже давно воюют против сил освобождения. Если же так называемые миротворцы войдут на территорию Незалежной, то остаётся открытым вопрос о новой линии соприкосновения.

Пророссийские партии пользовались поддержкой в юго-восточных регионах Украины. Если убрать "Слугу народа" и переложить результаты выборов в Верховную раду 2019 года на карту страны, то вырисовывается та самая Новороссия, которую можно дополнить ещё и языковой картой.

Обратная ситуация в западной части страны, где наблюдается большее употребление украинского языка и победа прозападных партий. Центральная Украина — слоёный пирог, говорящий на суржике и голосующий за всех, кто есть.

На примере Херсона становится понятно, что Россия не покинет бывшие территории Юго-Востока Украины. Западная часть страны готовится принять неких натовских миротворцев. А вот с центральной частью вопрос остаётся открытым.

Войска США в Польше укрепляют восточный фланг НАТО на фоне военной операции на Украине. 7 марта 2022 года. Фото © Getty Images / Omar Marques

Понятно, что так называемые миротворцы будут находиться на безопасном расстоянии от российских войск. Скорее всего, они встанут на западной границе Хмельницкой и Житомирской областей. Если Галичина и Волынь уходят под Польшу, то Закарпатье оставляют Венгрии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уже пригрозил венгерским политикам за возможность ввода войск. Центральная Украина при таком раскладе остаётся России. В итоге мы получаем новую линию соприкосновения.

Однако возможен и другой сценарий, при котором западные страны создадут буферное государство между Россией и Европой.

— В случае присоединения Западной Украины Польша фактически получает границу с Россией. Это для неё кошмарный сон. НАТО и, в частности, Польша заинтересованы в том, чтобы было буферное государство. Им главное, чтобы не было прямой границы. Я думаю, что ни о каком включении в состав Польши, Венгрии и Румынии территорий Западной Украины речи нет, — полагает политолог Дмитрий Родионов. При этом ввод иностранных войск всё-таки возможен, но с целью создания буферного государства.

Фото © Shutterstock Что будет с территорией Украины? 0 Разделят и присоединят к нескольким государствам Одна часть отойдёт к России, а на другой создадут буферное государство Границы останутся без изменений

Авторы Даниил Черных