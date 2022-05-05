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Почему Ватикан поддержал Россию и отвернутся ли 1,2 млрд католиков от Киева

Для чего папа римский назвал НАТО собаками, что за этим скрывается и какие сигналы посылает глава ватиканского престола, говоря о Приднестровье.

Опубликовано 4 мая 2022, 21:40
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Обложка © Getty Images / Vatican Pool

Обложка © Getty Images / Vatican Pool

"НАТО — собаки", Россия — рай

Папа римский, ещё недавно молившийся о мире на Украине, дал интервью одной из самых влиятельных итальянских газет Corriere Della Sera. В ней понтифик, отвечая на вопрос интервьюера, почему был развязан конфликт между Москвой и Киевом, сказал, что "лай НАТО в дверь России" спровоцировал кризис на Украине.

Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что эта фраза является калькой со старого выражения о "собаках, лающих у врат рая", свойственного нескольким европейским языкам. Более того, Франциск — моральный компас для 1,2 миллиарда католиков по всему миру — от Африки и Латинской Америки до США, в которых президент и элита американской Демпартии — католики.

Байден не устаёт повторять, что папа римский — источник всего, что он за свою жизнь узнал о вере. И теперь этот источник прямо критикует политику его администрации,пишет Дудаков.

Папа римский Франциск во время встречи с президентом США Джо Байденом в Апостольском дворце 29 октября 2021 года в Ватикане. Фото © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool

Папа римский Франциск во время встречи с президентом США Джо Байденом в Апостольском дворце 29 октября 2021 года в Ватикане. Фото © Getty Images / Vatican Media via Vatican Pool

Сказав про военный блок НАТО, который лает у границы России, глава Ватикана таким образом провёл своеобразную аналогию, намекая, что Россия — это рай, а НАТО — собаки, лающие у его врат, считает политолог Марат Баширов.

Оружие, которое мы испытываем

Глава католической церкви усомнился в необходимости поставок оружия киевскому режиму, напомнив про генуэзских рабочих, которые отказались грузить западное оружие для Йемена.

Не могу ответить, я слишком далеко, на вопрос, правильно ли снабжать украинцев, — сказал он.

Для того и ведутся войны: для проверки произведённого нами оружия, заметил понтифик, объяснив, что "торговля оружием — это скандал, против которого мало кто выступает", и фактически поддержав Россию.

Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Franco Origlia

Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Franco Origlia

Кто заправляет украинскую технику
Кто заправляет украинскую технику

Приднестровье

Ещё один важный сигнал папы римского прозвучал во второй части интервью, когда он, рассуждая о конфликте на Украине и страданиях народа, заявил, что "мы также внимательно относимся к тому, что сейчас может произойти в Приднестровье". Учитывая, что сегодня президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения оборонительных задач НАТО, разговоры о приднестровском кейсе и втягивании в военный конфликт Молдавии не теряют своей актуальности.

Американский батальон Stryker. Фото © Getty Images / Chung Sung-Jun

Американский батальон Stryker. Фото © Getty Images / Chung Sung-Jun

Намёк на оскорбление

Не обошёл вниманием понтифик общение с главой РПЦ патриархом Кириллом, почему-то назвав его алтарником.

Журналист Андрей Афанасьев пишет, что Франциск использовал в адрес святейшего патриарха Кирилла слово "алтарник". Значение этой должности в Православной церкви техническое, это помощник священника, который разжигает и подаёт кадило, наводит порядок.

Увы, у католиков служение алтарника сейчас ассоциируется со страшными преступлениями католического духовенства против детей! Здесь для православного человека нет места злорадству, только боль в сердце и сочувствие! Но православный алтарник достоин уважения и благодарности, написал Афанасьев.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Завершается интервью тревогой главы Ватикана о начале полномасштабной мировой войны.

Для мира не хватает воли, — говорит понтифик. — Вот почему я хотел опубликовать книгу о Сольферино с подзаголовком "Мужество строить мир".

Завершая русскую тему, Франциск отметил, что Украина может потерять к 9 мая Одессу и выход в море.

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Королева Елизавета II и папа римский Франциск в Ватикане 3 апреля 2014 года. Фото © Getty Images / Pool / Anwar Hussein / WireImage

Для чего понтифик отворачивает свою паству от поддержки Киева?

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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