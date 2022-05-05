Кто заправляет украинскую технику Оглавление Топливо от союзников России Топливо из России Техника не может жить без топлива, как человек — без крови. Как оказалось, его Украине поставляют не из Европы, а из некогда союзных республик. 140378 140378 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Laurel Chor / SOPA Images / LightRocket, © Shutterstock

Ещё один кризис пришёл на Украину. На этот раз — топливный. Гражданское население начинает испытывать бензиновый голод. Несмотря на то что российские войска уничтожают нефтеперерабатывающую промышленность и склады горюче-смазочных материалов, украинские вооружённые формирования особых проблем с соляркой не испытывают.

Не секрет, что топливо для Вооружённых сил Украины поставлялось из России и Белоруссии. 24 февраля 2022 года ситуация несколько изменилась. В баки украинской техники перестал литься русский дизель. Ему на смену пришёл как бы европейский.

Топливо от союзников России

С горючим для ВСУ сложилась странная ситуация. Сначала топливо для расстрела Донбасса поставляла Белоруссия, а теперь топливо потекло из Казахстана. Дизель пошёл не напрямую, а через сеть фирм, которые в конечном итоге принадлежат акционерному обществу "Национальная компания "КазМунайГаз". Если вы подумали, что "КазМунайГаз" — частная компания и её руководству самим решать, с кем торговать, то вы сильно ошибаетесь. У "КазМунайГаза" всего два акционера: АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и Национальный банк Республики Казахстан. "Самрук-Қазына" – инвестиционный фонд, принадлежащий Правительству Казахстана.

Здание компаний "КазТрансОйл" и "КазМунайГаз" в Нур-Султане, Казахстан. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Нефть из Казахстана поступает морем в Румынию. Там перерабатывается на заводах компании Rompetrol, которая вовсе не румынская, а казахская. На Украину дизельное топливо поступало по железной дороге. Последние несколько дней российские войска занимались "откалибровкой" моста в Одесской области. Именно по нему шёл казахстанско-румынский дизель. Это должно утихомирить прыткость украинских боевых коней. Повлиять должен и удар по Кременчугскому НПЗ.

Казахстан под видом Румынии является не единственной бывшей советской республикой, оказывающей топливную помощь Украине. Президент Владимир Зеленский ещё 26 февраля провёл переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

— Добрый друг Украины — Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана, с которым я поговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов, всё непросто, но теперь всё будет, — заявлял Зеленский.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Политолог Александр Роджерс пояснил, что Азербайджан всё-таки поставляет топливо для Украины. Делается это, как и в случае с Казахстаном, через третьи страны.

— В основном топливо поставляет турецко-азербайджанская компания, но владеют ею люди из структур проповедника Гюлена, который является противником Эрдогана. Они поставляют ГСМ для Украины. Азербайджанская нефть поставляется в Турцию, и по морю уже она уходит на Украину. Сейчас она может идти и другими путями, — рассказал Роджерс.

Топливо из России

К сожалению, заправлять украинскую военную технику может и сама Россия. Такой сценарий не исключён, так как по Украине проходит нефтепровод, соединяющий Россию и Европу.

— У нас с Украиной нет войны. Как вы думаете, продолжает течь нефть и газ по трубопроводам? А не могут ли украинцы забирать бесконтрольно оттуда сырьё? Это очень странная история, с которой давно необходимо закончить. С одной стороны, у нас идут тяжёлые бои и гибнут наши люди, происходит террор, и в то же время мы накачиваем Украину нефтью и ещё платим за транзит, — недоумевает по этому поводу депутат Государственной думы Александр Бородай.

Перерабатывать нефть ещё есть где. На Западной Украине остался Дрогобычский НПЗ.

Дрогобычский НПЗ, Дрогобыч, Украина. Фото © LiveJournal / varandej

— Только через месяц после начала специальной военной операции начали уничтожать опорные пункты, которые позволяют вести полноценные боевые действия. Топливо — неотъемлемая часть любой военной операции. Уничтожили нефтебазы, обрезали доставку из Румынии, нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам, но в Дрогобыче он продолжает работу, — сказал экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

При этом бывший парламентарий отметил, что нехватка топлива ощущается восточной группировкой. Это обездвиживает технику, затрудняет продвижение в районе Николаева, и этого не скажет секретарь СНБО Алексей Данилов, у которого в голове летает "призрак Киева".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Фото © ТАСС / AP

Учитывая то, что Украина может забирать российскую нефть и перерабатывать её на оставшемся заводе, получается, что сами мы и заправляем технику ВСУ. Ситуацию можно изменить, запустив несколько крылатых ракет по НПЗ, координаты которого есть на любой карте.

Менять надо и ситуацию с Азербайджаном и Казахстаном, считают эксперты. Если с протурецким Алиевым вопрос будет решать сложно, то с Токаевым, которому Россия спасла жизнь, договориться попробовать можно. Недопустимо, чтобы кровь наших военных лилась от пуль, выпущенных из техники, передвигающейся на топливе от наших союзников.

Фото © Shutterstock Остановят ли Казахстан и Азербайджан поставки нефти для Украины? 0 Да. Россия заставит их это сделать Нет. Для них деньги важнее Остановят, а потом продолжат через новых посредников

Авторы Даниил Черных