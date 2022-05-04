Почему над "тренером Нэнси Пелоси" Зеленским уже смеются на Западе, но скоро станут ненавидеть Журналист Игорь Мальцев — о том, как международное хамство Зеленского и его правительства доведёт неонациста до отказа ряда стран помогать ему. 39680 39680 Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) во время встречи в Мариинском дворце. Обложка © ТАСС / Ukraine Presidency / Ukraine Presi / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Впервые с 24 февраля президент Зеленский посетил Верховную раду Украины. Так мы узнали, что в стране заседает Рада, а Зеленский находится в Киеве. Более того, какие-то важные вопросы привели его в законодательное собрание. Что же это были за вопросы?

Как мы помним, ещё 30 марта в стране приостановили действие партий и "политсил" (что бы это ни значило), к которым можно прилепить ярлык "пророссийские". В списке оказались "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Государство", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Для того чтобы попасть в "пророссийские", в соседней мегадемократической стране совершенно необязательно быть реально пророссийскими. Достаточно быть организацией, "оправдывающей действия или бездействие лиц, совершающих вооружённую агрессию против Украины". Вы что-нибудь поняли из этой формулы? Я — нет.

Так вот, сегодня в присутствии демократичного президента демократичная Рада демократично запретила все эти партии и организации напрочь: за законопроект № 7172-1 на заседании 3 мая проголосовало 330 депутатов. Причём под ритуальные камлания насчёт плюрализма, политической и идеологической свободы и прочего.

Теперь партии ждут суды, отъём имущества, сума и тюрьма. Потому что "плюрализм не может использоваться для свержения государственного строя, осуществления и пропаганды коллаборационизма в пользу России". Всё так. "А автократ всё равно ты", — как пишут весельчаки из Интернета. Запрет — это свобода, плюрализм — это власть националистических партий, мир — это война и прочий Оруэлл.

Теперь понятно, зачем Зеленский отвлёкся на время от своей основной деятельности — работы турагентом для бесконечной череды западных политиков, которые, преодолевая шеренги русских танков, бредут через окопы в Киев, словно в зоопарк на выходные. Так и вижу, как Владимир водит экскурсии по сталинскому ампиру на Крещатике и пытается доступно перевести какой-нибудь очередной Нэнси Пелоси надпись на стене "ограничения на продажу алкоголя снимаются".

Потом обязательное совместное выступление перед журналистами, и уже едет очередной турист — Борис Джонсон, Анналена Бербок, канцлер Шольц — президента ФРГ Штайнмайера вот не пустили, например, — не заслужил. В промежутках "слуга народа" по скайпу выступает во всех парламентах тех стран, где его готовы слушать (спойлер — не во всех это готовы делать, своих проблем много).

Его тренировочный костюм и однотипные требования ("больше денег и больше оружия") уже многим приелись. Особенно тренировочный костюм. Видимо, художник по костюмам "Квартала-95" долго думал, во что нарядить комика, чтобы это не был официоз с белой рубашкой и галстуком, но и чтобы это не была военная форма. Получились треники цвета хаки.

Видимо, у него целый гардероб этих треников, потому что он снимается и выступает в них везде. Так, что уже даже американские телеведущие над ними смеются: "Посмотрите, у Нэнси Пелоси новый тренер". А что им остаётся делать, — не обсуждать же то, что несёт их собственный президент в приличной официальной рубашке с галстуком? Но вот тренировочный костюм Зеленского реально уже примелькался и выглядит неостроумно.

А вообще, об уровне мышления политического руководства страны говорит именно то, что закрытие мало-мальски оппозиционных партий гораздо важнее оказалось, чем, например, вопросы, "чем кормить население", "как проводить посевную" и так далее. Политическая расправа — важней всего. И это уже на самом деле пугает уровнем оторванности политиков от реальности.

Зато теперь украинским партиям нельзя под угрозой разгона упоминать, что события войны в Донбассе с 2014 года — это "внутренний конфликт". Они старательно делают вид, что ничего такого не было. Как будто не было этих самых собственных граждан, которые не желали жить с Киевом в одном политическом пространстве. И их отменили. А теперь вместе с партиями и официально. Под радостные аплодисменты законодателей.

Но бог с ним, с мужчиной в трениках, — он делает только то, что ему позволяют старшие товарищи. Его посол в ФРГ Мельник хамит немцам уже практически каждый день, нынче вот обозвал канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой", теперь его предлагают простые бундес-граждане выслать из страны к такой-то mutter, ну а мосье Володимир распространяет хамство в глобальном масштабе. Например, поучает турецкое правительство, как им убить свой туристический бизнес и перекрыть поездки россиянам.

Поэтому на смену официальному сочувствию во многих странах приходит некоторое непонимание и неприятие особенностей национальной политики UA. Так что штаны цвета хаки скоро примелькаются и его не будут пускать на порог.

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency Как закончится кокаиновый угар украинского неонациста в кресле президента? 0 Тюремным сроком в России Побегом в США и карьерой наркомана в изгнании Шальной пулей одной из международных радикальных сил Ампулой с ядом от западных спецслужб

Авторы Игорь Мальцев