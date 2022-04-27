Как Армия РФ уничтожает логистику ВСУ и варит Донбасский котёл Что изменилось в наступлении Армии России и почему Вашингтону выгоден новый котёл в Донбассе? 48580 48580 Стрельба самоходной гаубицы 2С7 "Малка". Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Общее количество войск в готовящемся котле эксперты оценивают в 50 тыс. человек. Украинское командование не собирается выводить свою группировку из окружения в треугольнике Лисичанск – Рубежное – Северодонецк. Вашингтону выгодно повторить опыт Мариуполя: максимально сдерживать Российскую армию и спровоцировать её на штурм городов. Поэтому туда и завозятся комплексы оружия, которые наиболее эффективны в уличных боях: ПТРК, ЗРК и миномёты калибра 60–80 мм.

Границы Донбасского котла

Донбасский котёл может задействовать три региона Юго-Востока: Харьковскую область, Донецкую и Луганскую народные республики, то есть Изюм – Рубежное – Лисичанск – Северодонецк. На юге он вплотную примыкает к сложившейся ещё в 2015 году линии фронта в районе населённых пунктов Попасная, Светлодарск, Торецк и местный крошечный Нью-Йорк. Западная стенка котла, предположительно, должна будет сформироваться при соединении частей Российской армии и корпусов Народной милиции, идущих от Изюма и Гуляйполя навстречу друг другу.

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Логистический перелом

Российские военные начали бить по железным дорогам, атаковав узловые станции, которые запитывают электрическую тягу. Это подстанции, преобразующие напряжение, позволяющие работать электровозам и снабжать ВСУ оружием и продовольствием. В случае продолжения такой практики украинская железная дорога встанет, полагают эксперты.

— Украинскую железнодорожную сетку можно сравнить только с Германией, нигде в СССР такой не было. Всего на Украине действует 1600 электровозов и 600 тепловозов, которые работают на неэлектрифицированных ветках. Если они начнут перебрасывать тепловозы, то это, с одной стороны, резко сократит количество транспорта, а с другой — тепловозу нужно много солярки, он тратит топливо, как реактивный самолёт. С ней у ВСУ тоже проблемы. После того как мы замкнём это кольцо в районе Краматорска и Славянска, ситуация будет напоминать окружение "Азовстали", — рассказал военный эксперт Михаил Тимошенко.

После того как кольцо замкнётся, группировка, находящаяся под Донбассом, прекратит получать снабжение огнеприпасами, техникой, горюче-смазочными материалами и живой силой.

На территории локомотивного депо, пострадавшего в результате обстрелов. Дебальцево, Украина. Фото © ТАСС / Михаил Соколов

— Сейчас снабжение происходит по достаточно хитрой схеме. Бойцов перемещают в гражданской одежде на гражданском транспорте — автобусами или маршрутными такси, оружие аналогично поставляется под прикрытием "мирного" автотранспорта. А вот военную технику они перебрасывают ночью отдельными единицами, уповая на то, что за каждым отдельным танком или БТР мы гоняться не будем. Всё это приводит к тому, что часть техники доезжает до линии боевого соприкосновения. После того как будет закрыт коридор, всё это прекратится. Тут нужно только помнить, что там не только боевики, но и мирное население, которое они используют в качестве живого щита, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

За восемь лет Киев превратил укрепрайон в настоящий "атлантический вал". Украина там расходовала почти весь свой цемент и даже закупала импортный — буквально всё залито сталью и бетоном, сплошные "севастопольские батареи".

НАТО и поставки оружия Киеву

Представители ДНР и ЛНР сообщают, что до 70% вооружения, найденного на позициях ВСУ и нацбатов, западного образца. Вашингтон заинтересован как в массовых поставках нового вооружения, так и в утилизации старого, поэтому вывода войск из Донбасса не последует. Американской стороне важно утилизировать оружие, а не сохранять жизни солдат ВСУ.

— Простая логика: мы вам сбросим оружие, а вы его будете оплачивать. Даже Словения, поставившая Украине С-300, уже просит, чтобы ЕС компенсировал ей эти затраты. Польша предоставила Незалежной вооружения на 1,6 млрд долларов, а США — на 3,7 млрд. Этот долг будет висеть на Зеленском или на его преемнике. Поэтому в условиях обычной колониальной войны с Украины собираются выжать все возможные деньги, — отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Пентагон сумел "переубедить" Германию и заставить поставлять на Украину тяжёлое вооружение. Представители американского военного ведомства действовали крайне жёстко и показательно, прервав на виду у 40 участников – стран НАТО выступление главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт. Итогом встречи на территории ядерного стратегического объекта НАТО — немецкой военной базы Рамштайн — стало решение Берлина поставить ВСУ самоходные зенитные установки Gepard, а боеприпасы заказать в Бразилии.

СЗУ Gepard базируются на шасси основного боевого танка Leopard 1 и оснащены двумя 35-миллиметровыми пушками и радаром. Помимо воздушных целей они могут поражать наземные цели. По функционалу они схожи с ЗСУ "Шилка". Накануне ультраправое берлинское издание Compact заявило, что участники предстоящей встречи могут принять кардинальные решения, способные привести к началу третьей мировой войны между Россией и НАТО.

СЗУ Gepard. Фото © Flickr / 270862

Помимо того, США поставят Киеву гаубицы, артиллерийские снаряды, бронетранспортёры, вертолёты Ми-17 и беспилотные летательные аппараты Switchblade на 800 млн долларов. После 24 февраля Штаты уже отправили Украине оружия на сумму 1,7 млрд долларов.

Как будут действовать ВС РФ

Замкомандующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев обозначил планы второго этапа спецоперации на Украине. В частности, он рассказал, что Российская армия планирует выйти на рубежи Одессы и заняться всей правобережной Украиной. Разгром группировки, которая блокирует Донбасс, будет означать, что ⅓ украинской армии, самые подготовленные и мотивированные части перестанут существовать.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР около военной техники вблизи Северодонецка. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Для того чтобы новый котёл не разбежался раньше времени, его держат атаками Народной милиции ЛНР и ДНР со стороны Горловки. Республики постоянно атакуют группировку, которая находится там с 2014 года после АТО. Ей не дают перегруппироваться.

— Сейчас Армия РФ широким фронтом — 80 километров — продвигается на юг со стороны Изюма, а чуть восточнее Гуляйполя — на север, это наш южный фланг. По военной классике такие окружения сжимаются в два кольца: первое — ближнее — удерживает от прорыва непосредственно осаждённых, а второе кольцо блокирует группировку, которая может пойти на деблокаду. Так поступали и римляне при осаде Алезии и в войне с Верцингеториксом, так и в Великую Отечественную при попытке немцев деблокировать шестую армию под Сталинградом, — пояснил военный эксперт Михаил Тимошенко.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР и военная техника на территории около города Северодонецка. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров Когда Армия РФ замкнёт кольцо Донбасского котла? 0 Это произойдёт до конца апреля В течение мая Ближе к лету