Чем Лондон готовится ударить по России с Украины Оглавление Чем будет стрелять Украина Не гуманитарная помощь Британские власти готовятся к ударам по России, но делать они это будут руками украинцев, которым передадут оружие большой дальности. Например, ракеты Storm Shadow. 35680 35680 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, Getty Images

Великобритания продолжает нагнетать ситуацию на Украине. Уже давно понятно, что воевать они готовы до последнего украинца. При этом делается всё, чтобы вооружённый конфликт затянулся. Продолжение поставок оружия лишь доказывает стремление продлить боевые действия в Восточной Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украине передадут оружие большой дальности. Делается это якобы для предотвращения обстрелов гражданского населения.

Похоже, что британские власти не могут договориться о реальной цели поставок оружия, хотя она ясна и так. 26 апреля замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи говорил о несколько иных задачах.

— Выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно, — сказал военный чиновник.

Проще говоря, британские власти решили, что для защиты украинцев требуется бить по российским тылам. И для этого им выдадут ракеты.

Чем будет стрелять Украина

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В последнем разговоре Борис Джонсон не сказал, чем обзаведётся украинская армия, однако нельзя не обратить внимание на слова всё того же Хиппи. В конце апреля он заявил, что Великобритания готова передать Украине ракеты Brimstone.

Brimstone — самонаводящаяся ракета класса "воздух – земля". Но именно её класс является проблемой для Украины. Воздушное пространство Незалежной контролируется российскими войсками. Даже если они смогут поднять в воздух самолёт с Brimstone, то важно понимать, что дальность этой ракеты — 20 километров. Скорость полёта до 450 м/с.

— Комплексы ПВО, которые у нас есть, видят эти цели. Отрабатывать можно с ПЗРК "Игла", далее "Бук", потом С-300 и С-400. У нас многоэшелонированная система ПВО. В разных ситуациях у нас есть чем ответить. Конечно, многое зависит от операторов, — пояснил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Можно предположить, что кроме Brimstone может быть поставлено и другое оружие, которое будет использоваться для ударов по территории России.

Не гуманитарная помощь

Великобритания не раскрывает секреты. Их тактика ясна: не говорим, чтобы не знали, к чему готовиться. Оружие большой дальности у Великобритании есть, часть из него — американского производства.

— Уже сейчас речь идёт о поставках противокорабельных ракет и артиллерийских систем, имеющих большую дальность. В будущем может быть вооружение оперативно-тактическими ракетными комплексами. Делается это для того, чтобы атаковать территорию России, — считает военный эксперт Борис Рожин.

Среди того, что уже точно попадёт на Украину, — противокорабельные ракеты Harpoon. Однако это не самое мощное, что может быть. Дмитрий Литовкин отметил, что на вооружение украинским формированиям могут поступить ракеты Tomahawk, но это будет нарушение международных соглашений по передаче ракетных технологий. Эксперт отметил, что для России именно Tomahawk могут составлять серьёзную проблему.

Среди крылатых ракет может быть и Storm Shadow. Данная ракета летит минимум на 250 километров. В Сирии эти ракеты применялись, и с ними местная ПВО не справилась. Однако точный список всё же не ясен — и в него могут быть включены различные виды вооружения.

— Британия передаст то, что будет эффективно воздействовать на российские войска. Номенклатура может быть любая, начиная от ракетного оружия и заканчивая системами залпового огня. Также возможны беспилотные летательные аппараты. Для того чтобы это не стало реальностью, необходимы массированные ракетные удары по всей железнодорожной инфраструктуре Украины, — сообщил Лайфу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Например, у британцев на вооружении стоят РСЗО M270 MLRS. Они могут использоваться и для стрельбы тактическими ракетами. Минимальное расстояние, на которое летит снаряд, — 45 километров. Этого хватит, чтобы ударить по крупным населённым пунктам в российском приграничье.

Однако при передаче оружия требуется другая его важная составляющая — операторы. Их требуется обучать. Игорь Коротченко отметил, что на разные типы вооружения требуется разная подготовка: от двух дней до нескольких месяцев. При этом нельзя исключать версии, что они уже готовы. Что, кстати, в очередной раз докажет желание Украины развязать войну в Донбассе и в Крыму.

Самым эффективным способом решения проблемы с британским вооружением является уничтожение инфраструктуры. Как отмечают эксперты, нельзя допустить, чтобы оно было доставлено до украинских военнослужащих, так как последствия могут быть трагическими.

Фото © ТАСС / Laurel Chor / SOPA Images via ZUMA Press Wire Нанесут ли вооружённые формирования Украины серьёзные удары по России? 0 Да. Всё делается для того, чтобы это случилось Нет. Оружие не успеет доехать Британцы блефуют и ничего не передадут

Авторы Даниил Черных