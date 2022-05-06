Западные СМИ собрали целый блокбастер версий, как Россия встретит 9 Мая Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как западные СМИ "смакуют" детали предстоящего празднования Дня Победы в Москве в духе карикатурных страшилок геббельсовской пропаганды. 12675 12675 Обложка © ТАСС / АР / Alexander Zemlianichenko

Не наскребли

9 мая в России пройдёт Парад Победы, и западные СМИ, конечно, не могли обойти вниманием это мероприятие. Да, для них оно всегда было элементом пропаганды. "Путин использовал празднование этого дня для распространения пропаганды и обвинений в адрес Запада, осуждая "русофобию" и поклявшись, что его страна будет защищать свои интересы. В то время Россия уже подвергалась критике со стороны международного сообщества за усиление своего военного присутствия вокруг украинской границы и за своё отношение к российскому оппозиционеру Алексею Навальному", — говорит The Washington Post. Однако на этот раз, по данным западных СМИ, пропаганды не получится: ведь западные СМИ усмотрели в параде доказательство… победы Украины над Российскими вооружёнными силами.

"Запланированная российским президентом Путиным демонстрация силы может обернуться весьма печальным зрелищем, поскольку в понедельник, 9 мая, он выведет чрезвычайно истощённую армию", — надеется британская Daily Mirror. "Сумасшедший Влад вынужден стряхнуть пыль с техники образца 60-х годов для того, чтобы спасти лицо на Красной площади", — пробивает дно The Sun.

"Россия сократила свой Парад Победы 9 мая почти на 35%. В том виде, в котором он планируется, парад станет унизительным упражнением для Российской армии… и в этом году станет демонстрацией военного и экономического ослабления страны. Сокращение настолько драматично, а запланированный парад настолько унизителен, что президент России Владимир Путин может теперь сделать почти всё что угодно, лишь бы мир не слишком обращал внимание на угасающие военные перспективы России", — уверяет своих читателей Forbes.

Под "сокращением" имеется в виду уменьшение количества боевых машин, которые примут участие в шествии на Красной площади. Тот же Forbes объясняет это тем, что российская тяжёлая техника чуть ли не полностью уничтожена на Украине и после потери якобы 600 танков (цифра, видимо, взята из надёжных источников Арестовича) Кремль банально не может найти десяток целых танков Т-80 для участия в параде.

Звучит, конечно, красиво — как признание великой доблести "режима нацистов и наркоманов", как долгожданное признание их побед на поле боя, однако автор упускает несколько деталей. Во-первых, ему не приходило в голову, что новейшая боевая техника может быть отнюдь не разбитой, а успешно воюющей на длинном фронте спецоперации, который протянулся дугой от Харькова до Херсона. Фронте, где российское командование использует все возможные технические средства для сохранения жизней собственных солдат (в отличие от украинского, которое уже бросает необученных и плохо снаряжённых бойцов территориальной обороны для затыкания дырок на Изюмском направлении).

Во-вторых, Парад Победы проходит не только в Москве, но и в других городах России, и совокупно на них планируется задействовать 2400 единиц вооружения и военной техники, а также 460 самолётов. Наконец, в пылу "борьбы против российской агрессии" автор, видимо, забыл, что коронавирус со двора ещё никуда не уходил, поэтому все общественные мероприятия не только могут, но и должны проходить в ограниченном масштабе.

Запад приготовил речь Путину

Помимо демонстрации техники парад — это ещё и выступление президента. И США с Европой уверены, что знают, с какими тезисами выступит российский лидер. "Западные официальные лица давно считают, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военных достижениях на Украине, либо о крупной эскалации боевых действий, либо о том и другом", — уверяет CNN. И под "эскалацией" он подразумевает объявление войны, которая, как отмечает Daily Express, "позволит провести полную мобилизацию резервистов, нужных для того, чтобы завоевать Восточную и Южную Украину, а также даст Путину зелёный свет на набор призывников, в которых, по словам официальных лиц (западных и украинских, естественно. — Прим. Лайфа), его вооружённые силы отчаянно нуждаются из-за растущей нехватки солдат".

По сути, версия об объявлении войны сейчас самая популярная не только в англоязычных, но и в других европейских СМИ. "Специальная" военная операция должна была завершиться 9 мая, в День Победы над нацизмом. Кампания, с другой стороны, продолжается, и этот исторический день станет ещё одним драматическим водоразделом: 9 мая, по предположениям различных источников, Владимир Путин может объявить "всеобщую мобилизацию", сопровождаемую официальным объявлением войны", — пишет итальянская Corriere Della Sera. Даже находит какой-то символизм. "Ежегодно 9 мая Россия празднует победу над гитлеровской Германией. Объявление войны в этот праздник вполне укладывалось бы в схему кремлёвского шефа. Ведь вторжение на Украину началось на следующий день после Дня защитника Отечества — ещё одного важного военного дня в России", — уверяет немецкое издание Stern.

На самом деле версия о том, что Путин объявит войну для мобилизации "из-за нехватки солдат", активно циркулирует в российском Интернете вот уже какую неделю. Её впрыснули украинские СМИ. Однако на днях целый сонм российских чиновников, начиная с депутатов и заканчивая пресс-секретарём президента Владимира Путина, опроверг всякие инсинуации на этот счёт, назвав их нонсенсом.

Действительно, российская группировка на Украине не столь велика, однако для её пополнения (если возникнет необходимость) есть как минимум два иных, более эффективных способа. Это активация добровольческого движения — ни для кого не секрет, что после начала спецоперации десятки тысяч россиян начали штурм военкоматов, однако их отправляли по домам с формулировкой "пока не надо". Во-вторых, Минобороны всегда может начать набор контрактников из числа отслуживших военных профессионалов, которые ушли на гражданку.

Поэтому война — нонсенс. Однако западные СМИ делают предположения относительно других объявлений. Так, The Washington Times считает, что Путин помимо объявления войны может анонсировать "возможную формальную аннексию отколовшихся донбасских анклавов Украины", то есть заявить о присоединении ЛНР и ДНР к России, тем самым легализовав в российском пространстве референдумы, которые прошли в самопровозглашённых республиках Донбасса ещё в начале гражданской войны на Украине. По поводу этой версии никаких опровержений из Кремля не поступало.

Фото © Shutterstock Почему Запад кормит своих читателей версиями в стиле "русские идут" до сих пор? 0 Воспитывает русофобию Западные СМИ выполняют заказ Западные СМИ дружно лепят образ врага Своё мнение в комментарии

Авторы Геворг Мирзаян