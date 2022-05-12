Суд в Москве заочно арестовал двух начальников СИЗО на Украине за пытки российских военных

Речь идёт о руководителях изоляторов городов Кропивницкий и Николаев — Романе Чабаненко и Сергее Шамшуре. Они объявлены в международный розыск.

За жестокое обращение с российскими военнопленными суд Москвы заочно арестовал двух руководителей СИЗО украинских городов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Речь идёт о главах изоляторов города Кропивницкий и города Николаева — Романе Чабаненко и Сергее Шамшуре. Они заочно арестованы на два месяца и объявлены в международный розыск.

"Постановлениями Савёловского районного суда Москвы Чабаненко Роману Сергеевичу и Шамшуру Сергею Николаевичу, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания", — сказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Как добавила Михайлова, в случае экстрадиции или депортации их на территорию России срок будет учитываться с момента передачи правоохранителям.