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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 11:14
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СК установил личности причастных к расправе над российскими пленными под Киевом

В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин дал ряд указаний, направленных на закрепление полученных доказательств и привлечение националистов к уголовной ответственности.

Следственный комитет РФ установил личности причастных к жестокой расправе над ранеными российскими военнопленными в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания, которое провёл в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин.

"В рамках совещания Бастрыкин заслушал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении представителей украинских националистических формирований Хизанишвили и Антонюка, которые, действуя совместно и согласованно, выполняя приказы военного руководства, совершали жестокие насильственные преступления в отношении российских военнослужащих на территории Киевской области", — говорится в сообщении.

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NYT подтвердила подлинность видео с расстрелом раненных российских солдат на Украине

По итогам доклада глава СК дал ряд указаний, направленных на закрепление полученных доказательств и привлечение националистов к уголовной ответственности. Напомним, видео "с казнью" наших бойцов появилось в Сети 4 апреля и уже успело получить название "Киевская резня".

Ранее Лайф писал, что в СК РФ заявили о причастности двух командиров "Азова" к издевательствам над пленными РФ. Националисты заочно привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления. Сейчас принимаются меры к розыску командиров нацбатальона и их аресту.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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