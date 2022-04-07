СК установил личности причастных к расправе над российскими пленными под Киевом

В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин дал ряд указаний, направленных на закрепление полученных доказательств и привлечение националистов к уголовной ответственности.

Следственный комитет РФ установил личности причастных к жестокой расправе над ранеными российскими военнопленными в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам оперативного совещания, которое провёл в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин.

"В рамках совещания Бастрыкин заслушал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении представителей украинских националистических формирований Хизанишвили и Антонюка, которые, действуя совместно и согласованно, выполняя приказы военного руководства, совершали жестокие насильственные преступления в отношении российских военнослужащих на территории Киевской области", — говорится в сообщении.

По итогам доклада глава СК дал ряд указаний, направленных на закрепление полученных доказательств и привлечение националистов к уголовной ответственности. Напомним, видео "с казнью" наших бойцов появилось в Сети 4 апреля и уже успело получить название "Киевская резня".