В СК РФ заявили о причастности двух командиров "Азова" к издевательствам над пленными РФ

Националисты заочно привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления. Сейчас принимаются меры к розыску командиров национального батальона и их аресту.

Два командира украинского национального батальона "Азов" причастны к посягательству на жизнь пленных российских военных. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по итогам оперативного совещания, которое провёл в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Следствие также располагает данными о причастности командиров нацбатальона "Азов" Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путём причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Величко и Немичев заочно привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьёй о посягательстве на жизнь военнослужащих. В настоящий момент принимаются меры к розыску командиров национального батальона и их аресту.