Прибившийся в ходе "Операции Z" пёс стал талисманом ремроты ВС РФ

Зевсу удалось найти себе надёжных товарищей. На видео заметно, как свободно и по-свойски он перемещается по лагерю.

У ремроты ВС РФ в ходе "Операции Z" появился лохматый талисман. Видео © Телеканал "Звезда"

Немецкая овчарка по кличке Зевс стала талисманом ремонтной роты Вооружённых сил РФ, занятой в спецоперации по освобождению Донбасса. С псом познакомился корреспондент Владислав Кустов во время подготовки сюжета, сообщает телеканал "Звезда".

Как выяснилось, собака прибилась к роте во время проведения одного из маршей. Зевс сразу пришёлся по душе военнослужащим.

"Он помогает нам как талисман, может быть", — признаются бойцы.

Бездомные животные не редкость в Донбассе. Но Зевсу удалось найти себе надёжных товарищей. На видео заметно, как свободно и по-свойски пёс перемещается по лагерю. Сразу понятно: он знает, где его приласкают, где угостят тушёнкой, а к кому лучше не подходить.