Прибившийся в ходе "Операции Z" пёс стал талисманом ремроты ВС РФ
Зевсу удалось найти себе надёжных товарищей. На видео заметно, как свободно и по-свойски он перемещается по лагерю.
У ремроты ВС РФ в ходе "Операции Z" появился лохматый талисман. Видео © Телеканал "Звезда"
Немецкая овчарка по кличке Зевс стала талисманом ремонтной роты Вооружённых сил РФ, занятой в спецоперации по освобождению Донбасса. С псом познакомился корреспондент Владислав Кустов во время подготовки сюжета, сообщает телеканал "Звезда".
Как выяснилось, собака прибилась к роте во время проведения одного из маршей. Зевс сразу пришёлся по душе военнослужащим.
"Он помогает нам как талисман, может быть", — признаются бойцы.
Бездомные животные не редкость в Донбассе. Но Зевсу удалось найти себе надёжных товарищей. На видео заметно, как свободно и по-свойски пёс перемещается по лагерю. Сразу понятно: он знает, где его приласкают, где угостят тушёнкой, а к кому лучше не подходить.
Ранее Минобороны рассказало о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z" на Украине. В ведомстве отметили в том числе героизм Ивана Юртаева, который под огнём защитил бронетехникой товарищей. Его машину подбили, сам он получил контузию, но смог спасти раненого наводчика.
Кадр из видео телеканала "Звезда"