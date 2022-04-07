Российские военные уничтожили четыре базы хранения ГСМ в Николаеве, Запорожье, Харькове и Чугуеве

С этих баз с осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.

Брифинг официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова. Видео © Минобороны РФ

Российские вооружённые силы за ночь уничтожили на Украине четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, которые снабжали топливом ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожено четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населённых пунктов Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе", — отметил он.