Российские военные уничтожили четыре базы хранения ГСМ в Николаеве, Запорожье, Харькове и Чугуеве
С этих баз с осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Брифинг официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова. Видео © Минобороны РФ
Российские вооружённые силы за ночь уничтожили на Украине четыре базы хранения горюче-смазочных материалов, которые снабжали топливом ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожено четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах населённых пунктов Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева, с которых осуществлялось снабжение топливом украинских группировок войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе", — отметил он.
А ранее Минобороны РФ показало видео применения ракет "Оникс" на Украине. Береговой ракетный комплекс "Бастион" с побережья Чёрного моря поразил наземные цели противника.
Минобороны РФ