Генсек НАТО пообещал Украине оборонительное и наступательное вооружение

Йенс Столтенберг также заявил министру иностранных дел Незалежной Дмитрию Кулебе о готовности обсудить вопрос поставок разного вида оружия, в том числе тяжёлого.

НАТО должно без различий между оборонительным и наступательным вооружением поставлять всё это Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Украина ведёт оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения", — сказал он.

Перед началом встречи министров иностранных дел государств НАТО Столтенберг пообещал обсудить вопрос поставок Киеву разного вида оружия, в том числе и более тяжёлого.