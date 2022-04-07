Генсек НАТО пообещал Украине оборонительное и наступательное вооружение
Йенс Столтенберг также заявил министру иностранных дел Незалежной Дмитрию Кулебе о готовности обсудить вопрос поставок разного вида оружия, в том числе тяжёлого.
НАТО должно без различий между оборонительным и наступательным вооружением поставлять всё это Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Украина ведёт оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения", — сказал он.
Перед началом встречи министров иностранных дел государств НАТО Столтенберг пообещал обсудить вопрос поставок Киеву разного вида оружия, в том числе и более тяжёлого.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину не помешают России достичь целей спецоперации. Представитель Кремля при этом не стал отрицать, что материальный ущерб, вызванный поставками этого вооружения, есть.
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