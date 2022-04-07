Басурин сообщил о завершении основных боёв в центральной части Мариуполя

Сейчас, по словам официального представителя Народной милиции ДНР, основные зоны конфликта проходят в порту города и на территории завода "Азовсталь".

Основные бои в центральной части Мариуполя завершены, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"По поводу ситуации в Мариуполе, в центральной части города, можно сказать, основные бои закончились", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас основные зоны конфликта проходят в порту города и на территории завода "Азовсталь".