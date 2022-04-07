Басурин сообщил о завершении основных боёв в центральной части Мариуполя
Сейчас, по словам официального представителя Народной милиции ДНР, основные зоны конфликта проходят в порту города и на территории завода "Азовсталь".
Основные бои в центральной части Мариуполя завершены, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По поводу ситуации в Мариуполе, в центральной части города, можно сказать, основные бои закончились", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сейчас основные зоны конфликта проходят в порту города и на территории завода "Азовсталь".
Ранее Лайф приводил слова жителя Мариуполя, который заявил, что украинские военные открыто заявляли им, что все, кто не успел покинуть территорию города, уже не смогут этого сделать. По словам мужчины, российские солдаты, в отличие от представителей ВСУ, с местными поступали по-человечески и наладили поставку гуманитарки.
VK / Эдуард Басурин