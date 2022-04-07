МИД Австрии сообщил о высылке четырёх российских дипломатов

Представители Посольства РФ в Вене и Генконсульства в Зальцбурге должны покинуть страну до 12 апреля, уточнили в Министерстве иностранных дел.

Австрия высылает троих сотрудников Посольства России в Вене и одного представителя Генерального консульства РФ в Зальцбурге. Об этом сообщили в МИД страны.

Как заявил официальный представитель главы министерства Александер Шалленберг, дипломаты "совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами". Они должны покинуть страну до 12 апреля.