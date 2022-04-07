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Опубликовано 7 апреля 2022, 06:23

МИД Австрии сообщил о высылке четырёх российских дипломатов

Представители Посольства РФ в Вене и Генконсульства в Зальцбурге должны покинуть страну до 12 апреля, уточнили в Министерстве иностранных дел.

Австрия высылает троих сотрудников Посольства России в Вене и одного представителя Генерального консульства РФ в Зальцбурге. Об этом сообщили в МИД страны.

Как заявил официальный представитель главы министерства Александер Шалленберг, дипломаты "совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами". Они должны покинуть страну до 12 апреля.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил разрыв дипотношений между Россией и странами Запада. Высылка дипломатов закрывает окно внешнеполитических связей между Москвой и Вашингтоном, однако в нынешних условиях сохранить взаимодействие между двумя странами необходимо, отметили в Кремле.

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Pexels

Артур Лапсаков
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