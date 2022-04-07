Под огнём националистов спасают товарищей: Минобороны рассказало о новых подвигах военных РФ в ходе "Операции Z" на Украине

В ведомстве отметили в том числе героизм Ивана Юртаева, который под огнём защитил бронетехникой товарищей. Его машину подбили, сам он получил контузию, но смог спасти раненого наводчика.

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Военное ведомство отметило героизм Ивана Пахомова, Ивана Юртаева, Александра Романова и Евгения Олькова.

Капитан Иван Пахомов. Фото © Минобороны РФ

В ходе выполнения специальных задач капитан Иван Пахомов и его взвод обнаружили диверсионно-разведывательную группу противников. Командир скрытно вывел группу к позициям ВСУ и атаковал. Во время боя один из военных РФ получил ранение. Пахомов вытащил сослуживца в укрытие и оказал первую помощь. Затем он вернулся на место боя и продолжил командовать подразделением. Часть украинских военных была уничтожена, остальные сдались.

Механик-водитель десантно-штурмового взвода рядовой Иван Юртаев. Фото © Минобороны РФ

Рядовой Иван Юртаев выполнял задачи по освобождению одного из населённых пунктов от ВСУ. Его боевая машина попала под огонь противника. Маневрируя ей, Юртаев защищал бронетехникой ведущих бой товарищей. Во время боя машина была подбита выстрелом из гранатомёта, рядовой получил контузию. При этом он смог расположить на узкой улице свой транспорт таким образом, чтобы не препятствовать движению своей бронетехники и обеспечить укрытие товарищам. Юртаев также смог спасти раненого наводчика и оказать ему помощь.

Командир инженерно-десантной роты капитан Александр Романов. Фото © Минобороны РФ

Взвод капитана Александра Романова обнаружил диверсионно-разведывательную группу, устанавливающую мины. Вместе с подчинёнными он занял позиции и атаковал противника. Ведя огонь и отступая, один из националистов подорвался на мине. В результате часть украинских военных получила осколочные ранения и сдалась в плен. После боя Романов и его подразделение разминировали дороги.

Инспектор-водитель взвода военной полиции ефрейтор Евгений Ольков. Фото © Минобороны РФ

В ходе выполнения задачи по сопровождению колонны подвоза топлива для развёртывания полевого района заправки военной техники ефрейтор Евгений Ольков задержал украинского шпиона и допросил его. Диверсант признался, что разведывал места размещения российских военных, чтобы потом передать данные местоположения для нанесения миномётного удара. Понимая, что националист действовал не один, Ольков дал команду отвода войск из района, который подвергся миномётному обстрелу. В дальнейшем он предотвратил ещё две попытки проникновения диверсантов.