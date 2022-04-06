В Минобороны РФ сообщили об уничтожении под Харьковом скопления зарубежной техники ВСУ

Кроме того, как сообщили в оборонном ведомстве, был нанесён ракетный удар по украинской топливной базе возле Чугуева.

ВС России в ходе "Операции Z" ракетным ударом уничтожили украинскую топливную базу возле Чугуева Харьковской области, а также скопление зарубежной военной техники. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населённого пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск. Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских ВС", — отметил он.