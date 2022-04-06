ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 17:30

Группа украинцев проходит в США обучение по работе с дронами Switchblade

Уточняется, что в команду входит менее десяти человек, которые уже находились в Америке, проходя профессиональную военную подготовку.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что группа украинских специалистов сейчас проходит в США обучение по использованию дронов-камикадзе американского производства Switchblade.

"Речь идёт о небольшой группе украинцев, которые уже находились здесь, проходя профессиональную военную подготовку. Мы воспользовались возможностью, чтобы отвлечь их на несколько дней и провести для них некоторую подготовку, в частности по БПЛА Switchblade", — сказал он в ходе брифинга.

Представитель оборонного ведомства США отметил, что в группу входит менее десяти человек. По его словам, скоро украинские специалисты отправятся на родину с новыми навыками.

Посольство РФ призвало США прекратить накачку Украины летальным вооружением
Посольство РФ призвало США прекратить накачку Украины летальным вооружением

Ранее экс-разведчик США Хиллсберг раскрыл данные о тайной подготовке украинских военных в ЦРУ. По его словам, тренировка солдат могла проходить и на территории Америки, в частности на военной базе спецслужб в штате Вирджиния.

BannerImage

AeroVironment

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar