Группа украинцев проходит в США обучение по работе с дронами Switchblade

Уточняется, что в команду входит менее десяти человек, которые уже находились в Америке, проходя профессиональную военную подготовку.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что группа украинских специалистов сейчас проходит в США обучение по использованию дронов-камикадзе американского производства Switchblade.

"Речь идёт о небольшой группе украинцев, которые уже находились здесь, проходя профессиональную военную подготовку. Мы воспользовались возможностью, чтобы отвлечь их на несколько дней и провести для них некоторую подготовку, в частности по БПЛА Switchblade", — сказал он в ходе брифинга.

Представитель оборонного ведомства США отметил, что в группу входит менее десяти человек. По его словам, скоро украинские специалисты отправятся на родину с новыми навыками.