Группа украинцев проходит в США обучение по работе с дронами Switchblade
Уточняется, что в команду входит менее десяти человек, которые уже находились в Америке, проходя профессиональную военную подготовку.
Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что группа украинских специалистов сейчас проходит в США обучение по использованию дронов-камикадзе американского производства Switchblade.
"Речь идёт о небольшой группе украинцев, которые уже находились здесь, проходя профессиональную военную подготовку. Мы воспользовались возможностью, чтобы отвлечь их на несколько дней и провести для них некоторую подготовку, в частности по БПЛА Switchblade", — сказал он в ходе брифинга.
Представитель оборонного ведомства США отметил, что в группу входит менее десяти человек. По его словам, скоро украинские специалисты отправятся на родину с новыми навыками.
Ранее экс-разведчик США Хиллсберг раскрыл данные о тайной подготовке украинских военных в ЦРУ. По его словам, тренировка солдат могла проходить и на территории Америки, в частности на военной базе спецслужб в штате Вирджиния.
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