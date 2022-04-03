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Опубликовано 3 апреля 2022, 17:06

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх крупных топливных хранилищ на Украине

Кроме того, за день оперативно-тактическая авиация ВКС РФ поразила 42 военных объекта, отметил генерал-майор Игорь Конашенков. Среди них, в частности, три пусковые установки ЗРК и две РСЗО.

Вооружённые силы России в ходе "Операции Z" ракетным ударом уничтожили три крупных топливных хранилища, с которых осуществлялись поставки топлива ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные топливные хранилища в Константиновке Николаевской области, Славуте Ровенской области и Тернополе. С данных объектов осуществлялись поставки топлива для группировок украинских войск на Николаевском и Донецком направлениях", — сказал он в ходе брифинга.

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Кроме того, за день оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины. Среди них три пусковые установки ЗРК (одна "Бук-М1" и две "Оса-АКМ"), одна артиллерийская батарея и две установки РСЗО. Помимо этого, были уничтожены два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило о более чем ста уничтоженных националистах и наёмниках в Харькове при ударе "Искандером". Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что это произошло ещё 31 марта. На данный момент в ходе "Операции Z" ВС России удалось ликвидировать также 1888 бронированных машин.

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ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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