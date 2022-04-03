Войска РФ вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО Украины
Кроме того, в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева ликвидированы стоянка авиационной техники и топливное хранилище.
Вооружённые силы РФ ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева ликвидированы стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Как уточнил Конашенков, российские войска ПВО сбили в воздухе три беспилотника Украины в районах населённых пунктов Красногорка и Грабовское.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 386 БПЛА, 224 зенитных ракетных комплекса, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов по жилым кварталам. На представленных кадрах военнослужащий РФ показал переломленную пополам ракету "Ураган" с находящейся внутри кассетной боевой частью, которая должна была поразить большую площадь.
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