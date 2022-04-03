Войска РФ вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО Украины

Кроме того, в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева ликвидированы стоянка авиационной техники и топливное хранилище.

Вооружённые силы РФ ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева ликвидированы стоянка авиационной техники и топливное хранилище. Как уточнил Конашенков, российские войска ПВО сбили в воздухе три беспилотника Украины в районах населённых пунктов Красногорка и Грабовское.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 386 БПЛА, 224 зенитных ракетных комплекса, 1918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.