Денис Майданов рассказал о недавней поездке в Донбасс

Певец обратил внимание, что российские солдаты восстанавливают на освобождённых территориях инфраструктуру. Но самое главное — он услышал от жителей ДНР и ЛНР слова благодарности.

Заслуженный артист РФ Денис Майданов обратился к россиянам со словами поддержки, выступая на концерте, посвящённом семьям военных. Певец также поделился воспоминаниями о мартовской поездке в Донбасс, сообщает телеканал "360".

"Выдержки, крепости духа. Неслучайно начал концерт с песни "Вечная любовь" — потому что это то чувство, на котором зиждется, стоит вся наша жизнь. Любовь друг к другу, к ближнему, к детям, родителям, любовь к Родине, её идеалам, её будущему", — сказал артист.

Майданов добавил, что, будучи депутатом Госдумы, недавно ездил в Донбасс с гуманитарной миссией коллег из "Единой России". Певец обратил внимание, что военные РФ восстанавливают на освобождённых территориях объекты инфраструктуры. Он также отметил, что услышал от мирных украинцев самое главное — что они счастливы.

"Они сказали: "Мы потерпим эти временные лишения, но мы вас ждали не восемь лет, мы ждали вас 30 лет", — процитировал жителей Донбасса Майданов.