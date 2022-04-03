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Регион
Опубликовано 3 апреля 2022, 16:33
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Денис Майданов рассказал о недавней поездке в Донбасс

Певец обратил внимание, что российские солдаты восстанавливают на освобождённых территориях инфраструктуру. Но самое главное — он услышал от жителей ДНР и ЛНР слова благодарности.

Заслуженный артист РФ Денис Майданов обратился к россиянам со словами поддержки, выступая на концерте, посвящённом семьям военных. Певец также поделился воспоминаниями о мартовской поездке в Донбасс, сообщает телеканал "360".

"Выдержки, крепости духа. Неслучайно начал концерт с песни "Вечная любовь" — потому что это то чувство, на котором зиждется, стоит вся наша жизнь. Любовь друг к другу, к ближнему, к детям, родителям, любовь к Родине, её идеалам, её будущему", — сказал артист.

Майданов добавил, что, будучи депутатом Госдумы, недавно ездил в Донбасс с гуманитарной миссией коллег из "Единой России". Певец обратил внимание, что военные РФ восстанавливают на освобождённых территориях объекты инфраструктуры. Он также отметил, что услышал от мирных украинцев самое главное — что они счастливы.

"Они сказали: "Мы потерпим эти временные лишения, но мы вас ждали не восемь лет, мы ждали вас 30 лет", — процитировал жителей Донбасса Майданов.

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Ранее петербургский оперный певец Михаил Гаврилов, известный также как голос "Бессмертного полка", выступил с концертами для сирот из Донбасса и раненых российских военных. Артист назвал это решение своим гражданским долгом и рассказал, что был в ДНР и ЛНР и не раз видел страдания местных жителей из-за действий ВСУ.

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ТАСС / Олег Бухарев

Ирина Мусина
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