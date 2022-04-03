Сдавшиеся бойцы ВСУ рассказали, как командование бросило их перед приближающимися танками

Один из пленных, Максим, сообщил о "непонятных приказах" руководителей. Боец уточнил, что они покинули блокпост, когда услышали гул российских бронемашин, оставив личный состав на верную гибель.

Украинские военные, сдавшиеся в плен в Городище Луганской Народной Республики, рассказали о том, как командование поставило 23 человека против российских танков, а затем бросило их.

"Мне вам помочь нечем, вызывайте себе такси и добирайтесь как хотите", — примерно это услышал от командира сложивший оружие украинский нацгвардеец, служивший на блокпосту в Городище.

Один из попавших в плен военных — солдат украинской армии и водитель Руслан. Второй — командир блокпоста Максим, который служил в Нацгвардии. Оба сложили оружие добровольно, проходив по лесам около пяти дней, оголодав и обморозив ноги. Они рассказали журналистам, что в плену с ними хорошо обращаются, "не бьют и не обижают". Солдаты передали приветы своим родным и близким.

"Дали позвонить родным раз. Сказал, что жив, здоров, в плену. Никто не обижает. Мам, мам, кохана, брат, я передаю вам привет, у меня всё добре, никто не обижает, не бьёт. Всё хорошо", — рассказал Руслан, добавив, что в дальнейшем не планирует служить в армии, а если его обменяют — пойдёт работать водителем.

Второй пленный (Максим) рассказал о "непонятных приказах командования". Боец уточнил, что командиры покинули блокпост, как услышали гул российских танков. Сбежали в том числе потому, что "ни разу не воевали".

"Нам сказали держать оборону, но я счёл этот приказ товарища подполковника Леванды неуместным. Решили сбежать с данного блокпоста. Хотел сохранить жизнь личного состава", — сообщил Максим.

Он уточнил, что сдались они 28 февраля из-за голода и обморожения ног. Солдат подтвердил слова напарника, что с ними хорошо обращаются и не бьют, а также передал привет жене, сыну и матери.