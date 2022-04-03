Депутат Шхагошев: Столтенберг проговорился о планах по ускоренному приёму Украины в НАТО

Парламентарий не исключил, что это должно было произойти одновременно с планировавшимся нападением на Донбасс. По его мнению, таким образом РФ смогла заранее предотвратить столкновение с альянсом.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который ранее сообщил о натовской подготовке украинских военных, раскрыл реальные планы блока. К такому выводу пришёл член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Подготовить десятки тысяч вооружённых сил означает желание НАТО приблизить ВС Украины к возможностям альянса, что обычно делается, когда идёт реальная подготовка вступления страны в блок НАТО", — передаёт РИА "Новости" слова парламентария.

Шхагошев считает, что НАТО рассчитывало принять Незалежную в свой состав по какой-то ускоренной процедуре. Не исключено, что это должно было произойти одновременно с планировавшимся нападением на республики Донбасса. Депутат добавил, что, таким образом, Россия заранее смогла предотвратить прямое столкновение с блоком.