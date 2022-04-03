Столтенберг: Десятки тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку НАТО
Генсек альянса добавил, что сегодня Вооружённые силы Украины значительно лучше оснащены и обучены, а также находятся под более профессиональным руководством, чем когда-либо в прошлом.
Десятки тысяч украинских военнослужащих, противостоящих российским силам, прошли подготовку НАТО. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Нужно помнить, что союзники по НАТО: США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих <...>, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил", — сказал он.
Столтенберг добавил, что сегодня Вооружённые силы Украины значительно лучше оснащены и подготовлены, а также находятся под более профессиональным руководством, чем когда-либо в прошлом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО организацией, созданной для агрессии. Представитель Кремля подчеркнул, что совсем недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу докладывал президенту о том, что группировка сил блока значительно укрепляется у западной границы России.
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