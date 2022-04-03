Столтенберг: Десятки тысяч военнослужащих ВСУ прошли подготовку НАТО

Генсек альянса добавил, что сегодня Вооружённые силы Украины значительно лучше оснащены и обучены, а также находятся под более профессиональным руководством, чем когда-либо в прошлом.

Десятки тысяч украинских военнослужащих, противостоящих российским силам, прошли подготовку НАТО. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Нужно помнить, что союзники по НАТО: США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих <...>, которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил", — сказал он.

Столтенберг добавил, что сегодня Вооружённые силы Украины значительно лучше оснащены и подготовлены, а также находятся под более профессиональным руководством, чем когда-либо в прошлом.